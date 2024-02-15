Раскрыты причины болей в спине в зависимости от их расположения

Врач-фармацевт Аббас Канани назвал самые распространенные причины появления болей в спине в зависимости от их локализации. Слова специалиста цитирует The Sun.

Канани подчеркнул, что боль в спине требует срочного обращения к врачу, если она сопровождается повышением температуры тела, потерей веса, усиливается по ночам, при движении или кашле. Также, по его мнению, стоит посетить врача, если боль не проходит после отдыха или ощущается в верхней части спины, между лопатками. Фармацевт уточнил, что этот симптом может указывать на десятки самых разных заболеваний. Если проблема в почках, объяснил он, то боль ощущается в месте их расположения — под ребрами со спины и отдает в пах. При панкреатите и других болезнях поджелудочной железы появляется острая боль, как правило, в районе живота и спины, указал Канани .

Также нижняя часть спины может болеть при воспалениях толстой кишки, продолжил фармацевт. Он отметил, что в этом случае у человека часто возникают трудности с опорожнением кишечника. «Боль в позвоночнике указывает на ряд заболеваний, включая спинальный стеноз. Стеноз позвоночника возникает, когда позвоночный канал в нижней части спины сужается. Это оказывает давление на спинной мозг или нервы и вызывает боль», — рассказал Канани. Он добавил, что болезненность может затронуть любой участок позвоночника, но чаще всего поражается его нижняя часть.

Кроме того, по словам врача, болезненные ощущения провоцируют артриты, дегенеративные заболевания позвоночных дисков, а также состояния, вызванные неправильной осанкой или сидячей работой.

Ранее терапевт Сара Джарвис назвала симптомы, при появлении которых, необходимо обследоваться на рак. По ее словам, тревожными признаками являются кровь в моче или кале, беспричинная потеря веса и боль в спине.