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04:30, 15 февраля 2024Наука и техника

Разработчик оценил модернизационный потенциал комплекса «Пенициллин»

НИИ «Вектор»: комплекс «Пенициллин» обладает возможностями для модернизации

Кадр: Лампа знаний / Youtube

Российский комплекс артиллерийской разведки «Пенициллин» обладает большими возможностями для дальнейшей модернизации. Такую оценку модернизационному потенциалу комплекса дали в НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника», передает ТАСС.

Отмечается, что специалисты НИИ «Вектор» постоянно находятся на связи с операторами комплекса, которые подтверждают его характеристики. «Комплекс "Пенициллин" по своим техническим возможностям является уникальным, имеет модернизационный потенциал и широкие возможности для дальнейшего совершенствования», — говорится в сообщении.

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» разработали специалисты НИИ «Вектор». Он предназначен для поиска огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также стартовых позиций зенитных и тактических ракет. «Пенициллин» может одновременно корректировать огонь своей артиллерии. Он способен получить координаты одиночной цели менее чем за пять секунд.

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      Даниил Иринин
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