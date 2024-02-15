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15:44, 15 февраля 2024Мир

В России ответили на заявление главы МИД Польши о требовании репараций от Москвы

Депутат Журова возмутилась словами МИД Польши о требовании репараций от Москвы
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на заявление главы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Радослава Сикорского, который ранее призывал требовать репарации от Москвы. В беседе с «Лентой.ру» депутат возмутилась словами польского министра.

Ранее Сикорский предложил польской партии «Право и справедливость» требовать репарации не от Германии, а от России. Свои слова глава МИД аргументировал тем, что якобы Советский Союз в конце Второй мировой войны не выплатил Польше полагающуюся сумму в качестве репараций.

«Им нужно продемонстрировать, что история была совсем не такой, какой она была. Это все делается с целью, сейчас люди особо не читают книги, не изучают историю, верят заявлениям политиков. Многие посмотрели интервью [президента России Владимира] Путина, и он многое объяснил. А это не понравилось западным чиновникам», — сказала Журова.

Хочется отправить их к изучению истории и напомнить, какой вред нанесла Германия Польше в тот период. Это очень быстро забывается

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

До этого Сикорский обращался к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок с просьбой задуматься о «креативном» возмещении понесенных Польшей убытков в ходе Второй мировой войны.

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      Кирилл Садовский
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