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13:04, 15 февраля 2024Мир

Рейтинг премьера Японии упал до рекордно низких показателей

Jiji: рейтинг премьера Японии Кисиды упал до рекордного показателя в 16,9 %

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Pool / Reuters

Рейтинг премьер-министра Японии Фумио Кисиды упал до рекордно низких показателей и достиг 16,9 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Jiji.

Отмечается, что этот показатель также стал самым низким для администрации, возглавляемой Либерально-демократической партией, с тех пор, как партия вернулась к власти в декабре 2012 года.

Уровень одобрения японского премьера снизился на 1,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, а уровень неодобрения вырос на 6,4 пункта до 60,4 процента.

Издание подчеркивает, что уровень одобрения кабинета Кисиды остается ниже порога в 30 процентов седьмой месяц подряд, сигнализируя о том, что администрация находится в «опасной зоне».

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники в Вашингтоне и Токио сообщила, что премьер-министр Японии займется улучшением отношений с КНДР из-за падения своей популярности. Кисида предпринимает усилия для организации встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, в ходе которой будет обсуждаться и освобождение японских граждан, задержанных КНДР.

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      Семен Александров
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