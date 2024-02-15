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18:32, 15 февраля 2024Среда обитания

Россиян предупредили о запретах на продажу жилья родственникам

Юрист Данильченко: в ряде случаев сделки с жильем между родственниками запрещены

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В ряде случаев сделки с жильем между близкими родственниками невозможны. О запретах на продажу недвижимости членам семьи предупредила адвокат Виктория Данильченко, ее слова передают «Известия».

Так, родитель, опекун и их родственники не могут совершать сделки с несовершеннолетним ребенком. «То есть мать не может купить недвижимость у своего несовершеннолетнего ребенка и не может продать ее от его имени своим родственникам», — пояснила юрист. Исключением тут будет передача жилья ребенку в дар или безвозмездное пользование.

Другой запретный случай связан с купленной в браке недвижимостью — ее супруги не могут продать друг другу, даже если она оформлена на кого-то одного из них. «Здесь логика в том, что люди женаты и фактически будут покупать недвижимость сами у себя, и она снова станет общей собственностью. Так нельзя. Выход из такой ситуации — это заключение супругами брачного договора», — уточнила Данильченко.

При этом, по словам адвоката, супруги имеют право продавать друг другу имущество, которое не считается совместно нажитым.

Ранее стало известно, что покупатели жилья в России постарели — доля клиентов в возрасте от 25 до 34 лет уменьшилась, а доля клиентов в возрасте от 35 до 44 лет увеличилась. Эксперты связывают такую динамику с общей демографической ситуацией в стране.

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      Нина Ташевская
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