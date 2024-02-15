Россиянам перечислили способы защиты от кибермошенников

Аналитик Горин: двухфакторная аутентификация и антивирус помогут защитить данные

Использование системы двухфакторной аутентификации и установка антивируса от проверенного разработчика помогут защитить персональные данные аккаунтов сотрудников компаний. Об этом заявил руководитель Департамента информационных технологий в компании «Первый Бит» Максим Горин. Его слова приводит «Прайм».

Установка на компьютер проверенного антивируса является базовым уровнем защиты от кражи персональных данных. Это поможет отбиться от хакерских атак и других киберугроз. В противном случае бизнес и его клиенты могут столкнуться с утечкой конфиденциальной информации, предупредил Горин.

В свою очередь, системы двухфакторной аутентификации позволят защититься от несанкционированного доступа и кражи учетных данных пользователей, уточнил эксперт. Подобные системы, в частности, используются при входе в различные онлайн-сервисы, включая Госуслуги, электронную почту и мессенджеры. Подтверждение входа через другое устройство поможет сотрудникам компаний обезопасить себя от финансовых кибермошенников, которые похищают персональные данные аккаунтов с целью дальнейшего хищения денежных средств.

Ранее в Центробанке (ЦБ) сообщили, что по итогам 2023 года российские банки не дали кибермошенникам похитить у своих клиентов в общей сложности 5,8 триллиона рублей. За 12 месяцев финансовые организации отбили 34,8 миллиона попыток хищений.