Силовые структуры
Россиянина осудят за поджог сожительницы после ссоры
Под Хабаровском будут судить мужчину, заживо сжегшего сожительницу
В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 58-летнего мужчины, расправившегося с 51-летней сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, в июне 2023 года обвиняемый поссорился с подругой в селе Петровичи района имени Лазо. Он облил ее бензином и кинул зажженную спичку. За жизнь россиянки боролись два месяца, однако спасти ее не удалось.
Возбуждено дело по пункту «д», части 2 статьи 105 УК РФ.
Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина пытался расправиться со своим дядей, сделавшим ему замечание о беспорядке в комнате.