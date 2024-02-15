Россиянина осудят за поджог сожительницы после ссоры

Под Хабаровском будут судить мужчину, заживо сжегшего сожительницу

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 58-летнего мужчины, расправившегося с 51-летней сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в июне 2023 года обвиняемый поссорился с подругой в селе Петровичи района имени Лазо. Он облил ее бензином и кинул зажженную спичку. За жизнь россиянки боролись два месяца, однако спасти ее не удалось.

Возбуждено дело по пункту «д», части 2 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Петербурге мужчина пытался расправиться со своим дядей, сделавшим ему замечание о беспорядке в комнате.