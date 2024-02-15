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19:52, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянину дали год колонии за пропаганду идей радикального ислама

В Челябинской области мужчине дали год колонии за призывы к экстремизму

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Челябинской области россиянину дали год колонии за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом в четверг, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управление ФСБ.

По данным силовиков, осужденный пропагандировал в одной из социальных сетей идеи радикального ислама и призывал к препятствованию законной деятельности государственных органов России с применением насилия. Также мужчина призывал к совершению преступлений по мотивам политической ненависти и вражды.

7 февраля в Ростовской области 38-летний житель Азова получил два года условно с испытательным сроком в полтора года по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

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      Владимир Седов
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