Россиянину дали год колонии за пропаганду идей радикального ислама

В Челябинской области мужчине дали год колонии за призывы к экстремизму

В Челябинской области россиянину дали год колонии за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом в четверг, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управление ФСБ.

По данным силовиков, осужденный пропагандировал в одной из социальных сетей идеи радикального ислама и призывал к препятствованию законной деятельности государственных органов России с применением насилия. Также мужчина призывал к совершению преступлений по мотивам политической ненависти и вражды.

7 февраля в Ростовской области 38-летний житель Азова получил два года условно с испытательным сроком в полтора года по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.