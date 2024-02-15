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13:52, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка рассказала о нападении тигра на скот и получила штраф

В Приморье суд оштрафовал фермера на 30 тысяч рублей за ложь о нападении тигра

Фото: Blake Meyer / Unsplash

В Приморье суд оштрафовал главу крестьянско-фермерского хозяйства на 30 тысяч рублей за распространение ложного сообщения о нападении тигра на лошадь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, женщина-фермер создавала панику и нагнетала обстановку в селе, рассказывая, что хищник расправился с ее лошадью. Она пугала людей историями про диких животных, которые бесконтрольно гуляют по сельхозугодиям.

В марте 2023 года россиянка обнаружила погибшую лошадь в районе села Ромашки. Тогда она решила, что это результат нападения тигра. Сообщение об этом женщина опубликовала в своих соцсетях, дополнив его фотографиями. Отмечается, что сам момент нападения хищника на скот женщина не видела.

На сообщение отреагировали правоохранители. На место происшествия приехали специалисты по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными, которые не нашли на теле лошади следов атаки тигра. А экспертиза установила, что животное погибло из-за огнестрельных ранений.

Фигурантка до последнего настаивала на версии о нападении тигра даже тогда, когда увидела заключение специалистов.

Ранее сообщалось, что жительница Якутска обратилась к полицейским с сообщением о нападении таксиста, а когда те начали проверку, оказалось, что в разное время от нее поступило 93 заявления по различным поводам.

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      Анна Габай
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