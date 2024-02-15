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15:44, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка семь лет получала пособия на вымышленного ребенка и попалась

В Калуге женщина 7 лет получала пособия на вымышленного ребенка

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Калуге следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая в течение семи лет получала пособия на вымышленного ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном УМВД России.

Женщина проходит обвиняемой по статье 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемая купила поддельное свидетельство о рождении у нее ребенка. Фальшивый документ вместе с пакетом других необходимых бумаг она предоставила в профильное ведомство и оформила на вымышленное дитя социальные пособия. Таким образом за почти семь лет аферистка получила более миллиона рублей.

Ранее Калачинский городской суд Омской области вынес приговор 45-летней местной жительнице за получение пособий и материнского капитала на несуществующего ребенка.

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