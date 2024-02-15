Российские «Терминаторы» доработали с учетом СВО
Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» доработали с учетом специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель» пишет «Российская газета» (РГ).
Отмечается, что члены экипажа БМПТ оснащены защитной экипировкой 6Б48 «Ратник-ЗК», а сама машина добронирована дополнительными блоками динамической защиты, решетками на приборах наблюдения и антидроновым козырьком.
Допзащита появилась у панорамного устройства командира и у приборов гранатометчиков, применяющих АГ-17Д. Также смонтирован противодронный экран над боевым модулем, пусковыми установками ракет «Атака-Т» и пулеметом ПКТМ.
В ноябре военный эксперт Владимир Язиков в беседе с NEWS.ru заявил, что БМПТ «Терминатор» предназначены для сопровождения наступательных действий.