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12:33, 2 ноября 2023Наука и техника

Названы задачи российского «Терминатора»

Эксперт Язиков сообщил, что БМПТ «Терминатор» предназначены для наступления

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» предназначены для сопровождения наступательных действий. Задачи машины назвал военный эксперт Владимир Язиков в беседе с NEWS.ru.

«БМПТ "Терминатор" в зоне СВО нашим войскам нужна не всегда — она предназначена для других боевых задач. Пока будут вестись окопные боевые действия. Но как только России надо будет наступать, то БМПТ снова пригодится», — сказал он.

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Эксперт отметил, что «Терминатор» может прикрыть другую технику и нейтрализовать живую силу противника. Он подчеркнул, что в последнее время БМПТ чаще замечают в зоне проведения спецоперации.

Машина на шасси танка Т-90А получила две пушки 2А42, пулемет, комплекс управляемого вооружения с противотанковыми ракетами «Атака» и два автоматических гранатомета АГ-17Д. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита «Реликт».

В январе издание Forbes писало, что БМПТ «Терминатор», которая хорошо показала себя в ходе спецоперации, может стать новым этапом эволюции в танкостроении.

В декабре 2022 года военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что универсальная БМПТ «Терминатор» может поражать живую силу и технику противника.

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      Даниил Иринин
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