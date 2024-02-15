СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ

СКА обыграл «Салавата Юлаева» и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Петербургский СКА на своей площадке обыграл «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 15 февраля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Борна Рендулич и Степан Старков.

Армейцы одержали четвертую победу подряд. С 91 очком они возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Салават Юлаев» имеет в активе 85 очков и занимает третью позицию в Восточной конференции.

В следующем матче СКА 18 февраля дома сыграет с нижегородским «Торпедо». «Салават Юлаев» днем раньше сыграет в Ярославле с «Локомотивом».