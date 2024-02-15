Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 15 февраля 2024Россия

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований», — говорится в сообщении.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле города.

Как сообщалось ранее, 15 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде. По данным Минздрава, в результате атаки погибли шесть человек.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по Белгороду сербскими ракетами. Как Украина могла получить их?

      Россиянин расправился с бывшей женой и сам заявил о ее пропаже

      Перечислены главные задачи Сырского на посту главкома ВСУ

      Гладков рассказал о состоянии пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

      Раскрыты новые подробности романа Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Агроном посоветовал способ спасти огород после ледяного дождя

      Устроивших перестрелку в российском городе мигрантов задержали

      Перспективы мирового спроса на нефть оценили

      Крупная рыба утащила рыбака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше