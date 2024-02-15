Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«От имени москвичей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким жителей Белгородской области, погибших в результате жестокой и коварной атаки украинских формирований», — говорится в сообщении.

Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле города.

Как сообщалось ранее, 15 февраля Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде. По данным Минздрава, в результате атаки погибли шесть человек.