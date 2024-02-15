США воспрепятствовали прилету делегата Перу на форум в Россию

США не дали конгрессмену из Перу прилететь на форум в Россию

США не дали конгрессмену из Перу Гильермо Бермехо прилететь на московский форум «За свободу наций!», который пройдет 15-17 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что политик все равно примет участие в мероприятии. Форум посвящен борьбе с неоколониализмом в мире.

«К сожалению, при пересадке в Мексике выскочило предупреждение от... США, что я не могу пересекать их воздушное пространство», — рассказал Бермехо.

Политик подчеркнул, что просил объяснений от авиакомпании несколько раз, но ему они предоставлены не были. После он обратился в МИД Перу и в комиссию по международным отношениям конгресса.

Ранее в Россию из Перу экстрадировали гражданина Леонида Лаврова, обвиняемого в краже девяти миллионов рублей из хранилища банка. По данным Генпрокуратуры России, в 2016 году фигурант, работая в банке, решил похитить деньги из хранилища оперативного офиса. Ему удалось забрать девять миллионов рублей. Затем он попытался с подельниками украсть у страховой компании уже большую сумму — 211 миллионов.