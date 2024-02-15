США заявили о новых ударах по ракетам и беспилотникам хуситов

CENTCOM: 14 февраля США нанесли удары по ракетам и беспилотникам хуситов

14 февраля США нанесли четыре удара по ракетам и беспилотникам йеменских хуситов. Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х.

«Силы CENTCOM успешно нанесли четыре удара в целях самообороны по семи противокорабельным крылатым ракетам, трем беспилотным летательным аппаратам и одному беспилотному кораблю в контролируемых хуситами районах Йемена, которые были готовы нанести удар по кораблям в Красном море», — говорится в заявлении.