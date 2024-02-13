Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 13 февраля 2024Мир

США и Британия нанесли новый удар по хуситам

Al Mayadeen: США и Британия нанесли новый удар по позициям «Ансар Аллах»

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

США и Британия нанесли новый удар по позициям йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» на западе страны. Об этом передает Al Mayadeen.

Как сообщается, коалиция нанесла удар по провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Под обстрел попали объекты хуситов в районе Эт-Тухейта.

11 февраля Центральное командование США (CENTCOM) сообщил об атаке по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене. В сообщении говорится, что были поражены два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов.

Ранее спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг рассказал о попытках деэскалации ситуации в Красном море. По его словам, дипломаты прилагают много усилий, «чтобы попытаться найти какие-то уступки для хуситов»

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      Призывавшего к расправе над россиянами украинского ведущего объявили в розыск

      Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

      «Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

      Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза

      Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

      Путин поручил изменить стоимость проезда по российской мегатрассе

      Король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения от рака

      Медведчук рассказал о своем обмене на иностранных наемников

      Звезда «Кадетства» получил серьезные травмы в результате падения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше