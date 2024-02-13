США и Британия нанесли новый удар по хуситам

Al Mayadeen: США и Британия нанесли новый удар по позициям «Ансар Аллах»

США и Британия нанесли новый удар по позициям йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» на западе страны. Об этом передает Al Mayadeen.

Как сообщается, коалиция нанесла удар по провинции Эль-Ходейда на западе Йемена. Под обстрел попали объекты хуситов в районе Эт-Тухейта.

11 февраля Центральное командование США (CENTCOM) сообщил об атаке по надводным беспилотникам и ракетам хуситов в Йемене. В сообщении говорится, что были поражены два надводных беспилотника и три крылатые ракеты мятежников-хуситов.

Ранее спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг рассказал о попытках деэскалации ситуации в Красном море. По его словам, дипломаты прилагают много усилий, «чтобы попытаться найти какие-то уступки для хуситов»