Стало известно о продолжении занятий в Белгороде во время ракетной опасности

В учебных заведениях Белгорода продолжились занятия во время ракетной опасности

В Шуховском лицее Белгорода продолжился урок математики у девятого класса во время ракетной опасности, несмотря на требование остановить учебу в это время. Об этом пишет Telegram-канал «Белгород №1».

По его данным, учеба также продолжилась и в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (БелГУ). Студентов лишь попросили спуститься в укрытие, а всего через 10 минут сказали «подниматься в аудиторию и выполнять задания». Домой никого не отпустили, несмотря на желание некоторых студентов.

Ранее стало известно о ракетном обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. В результате пострадали 19 человек, еще пять человек, в том числе двух детей, спасти не смогли.

В результате ракетной атаки на Белгород повреждены дома в частном секторе и торговый центр на Харгоре. Кроме того, зафиксирован прилет по стадиону школы на Спортивной улице.

Днем 15 февраля губернатор Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Через несколько минут появились первые сообщения о пострадавших и разрушениях в результате обстрела.

Как позже сообщили в Минобороны России, около 12:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.