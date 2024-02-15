Странный поступок пассажира в пустом самолете разгневал пользователей сети

Пассажир пожаловался на незнакомого попутчика, который из всех мест в пустом самолете выбрал кресло, находящееся за его спиной. О странном поступке мужчины он рассказал в соцсети X (бывший Twitter), на что обратило внимание издание Daily Mail.

Уточняется, что шеф-повар из Вашингтона Энтони Томас оказался одним из четырех пассажиров лайнера авиакомпании Southwest. Двое из них сели в разных сторонах самолета, тогда как один решил разместиться за Томасом. Мужчина незаметно сфотографировал попутчика и опубликовал снимок в соцсети.

«Из всех мест в самолете он выбрал именно это», — добавил американец под публикацией. В комментариях юзеры возмутились поступком незнакомца, назвав его решение странным.

«Я бы очень пассивно-агрессивно поменял свое место», «Просто откинься полностью назад, он сам виноват», «Это как водители, которые паркуются рядом с вами, хотя там полно других мест», «Я бы пересел на место рядом с ним», — писали пользователи.

Ранее пассажир самолета показал фото еды, которую ему подали во время полета, и рассмешил пользователей сети. На кадре изображено блюдо, напоминающее закрытый итальянский пирог кальцоне, но с отверстием в верхней части, через которое видно начинку. Пользователи форума стали сравнивать его с женскими половыми органами.