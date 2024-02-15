Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 15 февраля 2024Мир

Трамп воспринял как комплимент мнение Путина о Байдене

Трамп воспринял как комплимент мнение Путина о предпочтительности Байдена
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sam Wolfe / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского главы Владимира Путина о том, кто лучше для России из возможных американских лидеров, передает РИА Новости.

Как уточнил Трамп, Байден предпочтительней для Москвы, так как «отдаст все, включая Украину в качестве подарка». Помимо этого, по мнению экс-главы США, ему удалось «остановить Северный поток-2».

Ранее Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто лучше для Москвы из возможных лидеров США — действующий лидер Джо Байден или экс-глава Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более прогнозируемый и опытный.

Байден является старейшим президентом США, 20 ноября ему исполнился 81 год. В случае победы в президентской гонке в 2024 году, на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. В окружении политика регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. 86 процентов граждан США считают, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле заявили о вовлеченности США в конфликт на Украине. Как это повлияет на продолжительность СВО и ее цели?

      Компания SpaceX cменила штат регистрации

      Часть россиян предложили освободить от подоходного налога

      Названы способы сэкономить на ремонте

      Россиянин узнал о страхе европеек перед «русскими мужиками»

      Путин призвал изменить принципы работы системы здравоохранения

      Трамп воспринял как комплимент мнение Путина о Байдене

      США воспрепятствовали прилету делегата Перу на форум в Россию

      Немецкий Daimler продал свою долю в «Камазе»

      Мужчина застал жену дома с двумя любовниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше