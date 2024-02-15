Трамп воспринял как комплимент мнение Путина о Байдене

Трамп воспринял как комплимент мнение Путина о предпочтительности Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского главы Владимира Путина о том, кто лучше для России из возможных американских лидеров, передает РИА Новости.

Как уточнил Трамп, Байден предпочтительней для Москвы, так как «отдаст все, включая Украину в качестве подарка». Помимо этого, по мнению экс-главы США, ему удалось «остановить Северный поток-2».

Ранее Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, кто лучше для Москвы из возможных лидеров США — действующий лидер Джо Байден или экс-глава Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более прогнозируемый и опытный.

Байден является старейшим президентом США, 20 ноября ему исполнился 81 год. В случае победы в президентской гонке в 2024 году, на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. В окружении политика регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. 86 процентов граждан США считают, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока.