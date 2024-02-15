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18:03, 15 февраля 2024Мир

Турция призвала ЕС пересмотреть свою политику

Глава МИД Турции Фидан призвал ЕС пересмотреть политику в отношении Анкары
СюжетВыборы в Турции

Фото: Florion Goga / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) следует пересмотреть политический курс в отношении Турции. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, передает агентство «Анадолу».

«Стратегически мыслящий ЕС теперь должен положить конец политике идентичности в своем подходе к Турции», — призвал глава МИД Турции на пресс-конференции после встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Он добавил, что турецко-европейские отношения нельзя приносить в жертву политическим расчетам некоторых стран.

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Хакан Фидан также пригласил премьер-министра и министра иностранных дел Венгрии Виктора Орбана и Петера Сийярто посетить Дипломатический форум в Анталье, который состоится 1-3 марта. Он отметил, что Турция оценивает вклад Будапешта в развитие отношений Анкары и Брюсселя и рассчитывает на его поддержку, когда в июле Венгрия займет пост председателя в Совете ЕС.

Ранее в Турции выразили надежду на визит Владимира Путина после президентских выборов в России. В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что конкретных сроков назвать нельзя, но уточнили, что визит готовится.

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      Дмитрий Попов
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