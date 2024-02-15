Удар ВС России полностью уничтожил электроподстанцию во Львове

Глава Львовской ОВА Козицкий: ВС России полностью уничтожили электроподстанцию

Вооруженные силы (ВС) России ракетным ударом полностью уничтожили электроподстанцию во Львове. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий в Telegram.

«Подстанция полностью уничтожена. Офисные помещения, питавшиеся от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов», — написал Козицкий.

Он добавил, что после попадания начался пожар на площади ориентировочно 150 квадратных метров. «Его тушили в течение двух часов. Над этим работали 29 пожарных, привлекли 6 единиц техники», — рассказал глава ОВА.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что во Львове в результате взрывов были повреждены объекты энергетики. «Во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в частности, трансформаторная подстанция», — рассказали в ведомстве.