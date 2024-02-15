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14:22, 15 февраля 2024Бывший СССР

Ушедшего в отставку министра экономики Армении доставили в Следственный комитет

«Sputnik Армения»: экс-министра экономики Армении Керобяна доставили в СК
Ваган Керобян

Ваган Керобян. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ушедший накануне в отставку министр экономики Армении Ваан Керобян был доставлен в Следственный комитет республики. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело о коррупции, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения» со ссылкой на источники.

«Экс-министр экономики Армении, накануне подавший в отставку, сейчас находится в Следкоме, сообщил "Sputnik Армения" достоверный источник», — отмечается в публикации. О дополнительных подробностях не сообщается.

В конце января СК провел в Министерстве экономики Армении обыски по делу о коррупции. После этого один из заместителей Керобяна был задержан и отправлен под домашний арест. Сам министр публично выразил несогласие с действиями силовиков.

14 февраля чиновник подал в отставку. По словам Керобяна, сделать это его вынудили внешние обстоятельства.

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      Глеб Палехов
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