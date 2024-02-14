Министр экономики Армении сообщил о своей отставке

Министр экономики Армении Керобян сообщил о своей отставке

Министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил о своей отставке на фоне уголовного дела о коррупции в министерстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Уважаемые жители Республики Армения! Получилось так, что я больше не буду служить вам на посту министра экономики. В течение этих трех с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью, наполненный любовью к каждому гражданину Армении», — заявил он.

В конце января следователи провели в Министерстве экономики Армении обыски по делу о коррупции. После этого один из заместителей Керобяна был задержан и отправлен под домашний арест. Сам министр публично выразил несогласие с действиями силовиков.

Ранее стало известно, что президент Армении Ваагн Хачатурян провел кадровые перестановки в армии. В частности, были заменены начальник Генерального штаба Вооруженных сил и командующий армяно-российской группировкой войск.