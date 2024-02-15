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19:43, 15 февраля 2024Мир

В американском Сенате признали геостратегическую победу Путина над США

Сенатор Табервилл: президент Путин одержал геостратегическую победу над США

Фото: Rob Crandall / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин одержал геостратегическую победу над США. С таким заявлением в эфире подкаста The Jeff Poor Show выступил американский сенатор Томми Табервилл.

«Путин находится на вершине этой игры», — признал парламентарий, добавив, что США не смогут одолеть Россию в борьбе, продолжая финансировать Украину.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что победа России станет концом Украины и ударом для либерального миропорядка.

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