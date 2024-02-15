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13:10, 15 февраля 2024Бывший СССР

В Эстонии назвали риск для объявленной в розыск премьера

Генпрокурор Эстонии: есть риск, что какая-то страна может выдать Каллас России

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Премьер-министра Эстонии Каю Каллас, объявленную МВД РФ в розыск, может выдать России какая-то страна. Такой риск для нее назвал эстонский генеральный прокурор Андрес Пармас, передает портал Delfi.

«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», — сказал он.

Пармас объяснил, что международное дипломатическое право должно гарантировать защиту Каллас. Однако эстонская сторона не может ожидать или требовать от третьих стран соблюдения этого. Генпрокурор отметил, что риск увеличится, когда Каллас перестанет занимать должность премьера и станет путешествовать как частное лицо.

Ранее МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск эстонских политиков. Ему выразили возмущение. Кроме того, МИД потребовал от Салимуллина письменного объяснения этой информации. МВД России объявило в розыск Каллас 13 февраля.

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      Кристина Есикова
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