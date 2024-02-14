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13:21, 14 февраля 2024Бывший СССР

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Салимуллина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина из-за объявления в розыск эстонских политиков, в числе которых также оказалась премьер-министр республики Кая Каллас. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

«Представитель министерства иностранных дел выразил российскому временному поверенному возмущение тем, что имена эстонских официальных лиц были включены в список разыскиваемых лиц МВД России. Министерство иностранных дел потребовало от депутата письменного объяснения этой информации», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Эстонии подчеркнули, что подобные шаги Москвы не окажут влияния на политику Таллина, и он продолжит поддерживать Украину.

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      Александр Курбатов
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