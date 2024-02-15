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20:53, 15 февраля 2024Спорт

В ФФККР отказались комментировать дисквалификацию Валиевой

Гендиректор ФФККР Коган отказался комментировать дисквалификацию Валиевой

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отказался комментировать дисквалификацию Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат».

Журналисты попросили функционера расставить все точки над i в деле спортсменки. «У вас слишком много точек», — ответил гендиректор федерации.

Ранее стало известно, что Валиева пропустит весенний тур команды Этери Тутберидзе. В группе тренера написали, что дополнительная информация о составе на тур будет опубликована заблаговременно для каждого города.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин неумышленно.

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      Алексей Гусев
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