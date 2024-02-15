В ФФККР отказались комментировать дисквалификацию Валиевой

Гендиректор ФФККР Коган отказался комментировать дисквалификацию Валиевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отказался комментировать дисквалификацию Камилы Валиевой. Об этом сообщает «Чемпионат».

Журналисты попросили функционера расставить все точки над i в деле спортсменки. «У вас слишком много точек», — ответил гендиректор федерации.

Ранее стало известно, что Валиева пропустит весенний тур команды Этери Тутберидзе. В группе тренера написали, что дополнительная информация о составе на тур будет опубликована заблаговременно для каждого города.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за применение допинга. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала запрещенный препарат триметазидин неумышленно.