В Германии описали сценарий ближайшего будущего на Украине

ZDF: Украина может потерять еще больше городов в ближайшее время

Украина в скором времени может лишиться еще большего количества территорий в связи с нехваткой боеприпасов и отсутствия помощи от западных стран. Об этом заявил немецкий военный эксперт Карло Масала изданию ZDF.

«На мой взгляд, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также не решен вопрос ротации, то в ближайшее время украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор очень хорошо защищали», — отметил Масала.

Эксперт подчеркнул, что в случае победы экс-президента Дональда Трампа на выборах в США Украина и Европа окажутся в тяжелом положении. Он объяснил свой вывод неспособностью Европейского союза самостоятельно оказывать полноценную помощь Киеву.

Ранее бывший президент США Трамп предложил отказаться от помощи Украине на безвозмездной основе. Вместо этого он выдвинул идею о предоставлении стране кредитов.