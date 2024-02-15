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13:48, 15 февраля 2024Мир

В ХАМАС назвали условия сделки с Израилем

Лидер ХАМАС: сделка с Израилем должна включать прекращение огня и вывод войск

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Гарантия перемирия остается главным условием сделки с Израилем. Об этом заявил лидер ХАМАС Исмаил Хания, сообщает Reuters.

Любое соглашение с Израилем, по его словам, должно включать обмен пленными, прекращение огня, а также вывод израильских войск из сектора Газа.

Ранее Армия обороны Израиля опубликовала видео с участием лидера ХАМАС Яхьей Синваром. Оно было показано в туннеле на юге сектора Газа после атаки 7 октября.

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      Дмитрий Попов
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