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10:56, 15 февраля 2024Мир

В Кремле прокомментировали информацию о закрытом брифинге Конгресса США

Песков: Белый дом надавит на Конгресс из-за помощи Украине на закрытом брифинге

Фото: Leah Millis / Reuters

Белый дом надавит на Конгресс из-за помощи Украине на закрытом брифинге по «угрозам национальной безопасности». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал информацию о закрытом брифинге по «серьезной угрозе национальной безопасности», который состоится 15 февраля. Как утверждает телеканал ABC со ссылкой на источники, речь пойдет о якобы планах России по размещению ядерного оружия в космосе.

«Очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. На какие, так сказать, уловки будет Белый дом пускаться, посмотрим», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Он призвал дождаться брифинга, чтобы узнать подробности о встрече.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что 15 февраля доложит в ходе брифинга лидерам Конгресса о некоей «угрозе национальной безопасности». При этом он отказался конкретизировать, о какой «угрозе» идет речь.

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      Юрий Леонов
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