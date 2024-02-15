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14:08, 15 февраля 2024Бывший СССР

В Молдавии перевозчики заблокировали центр Кишинева

Протестующие против изменений в законах перевозчики заблокировали центр Кишинева
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавские перевозчики заблокировали центр Кишинева в ходе протестов против изменения законов в сфере транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники протестов перекрыли проезд по центральному бульвару имени Штефана чел Маре. Всего для участия в акции приехало свыше 100 микроавтобусов, которые выстроились перед зданием правительства, чтобы привлечь внимание властей.

«Изменения в транспортный кодекс принимались под предлогом соответствия нашего законодательства нормам ЕС. На самом деле это не так. Мы предлагали, чтобы у каждого населенного пункта был хотя бы один регулярный маршрут, поскольку многие из них могут быть убыточными, то нужен механизм компенсации, но власти отклонили наше предложение», — рассказал лидер Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии Олег Алекса.

По его словам, акция носит предупредительный характер, однако в случае отсутствия реакции со стороны властей протесты могут повториться.

В декабре 2023 года протестующие фермеры привезли к зданию парламента в Кишиневе мешок с навозом. По словам одного из фермеров, это был знак протеста против произвола властей и их издевательства над крестьянами.

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      Александр Курбатов
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