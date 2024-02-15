В Польше заявили о реальности угрозы со стороны России

Польский депутат Кобоско: Россия представляет реальную угрозу всей Европе

Российская угроза для безопасности Польши и всей Европы вполне реальна. Об этом заявил депутат польского парламента от правящей партии «Польша 2050» Михал Кобоско, сообщает издание RMF24.

«Вся Европа сегодня обсуждает, как она может и должна готовиться к ситуации возможной угрозы с востока, со стороны Российской Федерации», — указал политик.

Депутат в связи с этим обратил внимание на важность систем быстрой транспортировки войск в Европе и проработки перевода европейских экономик на военные рельсы. «Я считаю, что Европе, в том числе и Польше, сегодня необходимо серьезно подумать об ускоренном расширении своего оборонного потенциала», — добавил он.

Также Михал Кобоско рассказал о возможностях начала войны в странах Балтии. Россия, по его мнению, «может предпринять всевозможные военные провокации», используя местное русскоязычное население.

Ранее в Польше предложили требовать репарации от России. По словам главы польского МИД Радослава Сикорского, Советский Союз в конце Второй мировой войны не выплатил Варшаве полагающуюся сумму.