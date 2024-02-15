Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:22, 15 февраля 2024Мир

В Польше заявили о реальности угрозы со стороны России

Польский депутат Кобоско: Россия представляет реальную угрозу всей Европе

Фото: Newspix.Pl / Globallookpress.com

Российская угроза для безопасности Польши и всей Европы вполне реальна. Об этом заявил депутат польского парламента от правящей партии «Польша 2050» Михал Кобоско, сообщает издание RMF24.

«Вся Европа сегодня обсуждает, как она может и должна готовиться к ситуации возможной угрозы с востока, со стороны Российской Федерации», — указал политик.

Депутат в связи с этим обратил внимание на важность систем быстрой транспортировки войск в Европе и проработки перевода европейских экономик на военные рельсы. «Я считаю, что Европе, в том числе и Польше, сегодня необходимо серьезно подумать об ускоренном расширении своего оборонного потенциала», — добавил он.

Материалы по теме:
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики. Насколько вероятно начало новой мировой войны?
Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики.Насколько вероятно начало новой мировой войны?
17 января 2024
«Вот что такое денацификация» Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
«Вот что такое денацификация»Расширение НАТО и конфликт на Украине: что Владимир Путин рассказал в интервью Карлсону?
9 февраля 2024

Также Михал Кобоско рассказал о возможностях начала войны в странах Балтии. Россия, по его мнению, «может предпринять всевозможные военные провокации», используя местное русскоязычное население.

Ранее в Польше предложили требовать репарации от России. По словам главы польского МИД Радослава Сикорского, Советский Союз в конце Второй мировой войны не выплатил Варшаве полагающуюся сумму.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли торговый центр и школьный стадион в Белгороде. Есть погибшие и пострадавшие

      Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому снизился

      Суд в Риге признал законной депортацию россиян из-за языка

      США сообщили о перехвате поставок иранского оружия хуситам

      Россиянам расскажут о защите от рисков в сети

      На Москву обрушился рекордный снегопад

      У человекообразных обезьян нашли чувство юмора

      Троих россиян арестовали за нападения на прохожих с молотком

      45-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

      Губерниев высмеял слова Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше