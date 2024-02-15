В России вышедшая на пикет мать больного ребенка обвинила полицейских в хамстве

Вышедшая на пикет мать ребенка со СМА пожаловалась на полицейских

В Екатеринбурге мать больного спинально-мышечной атрофией (СМА) Михаила Бахтина вышла на пикет с требованием обеспечить сына лекарствами. Она пожаловалась на некорректное поведение прибывших на место сотрудников полиции. Свое возмущение россиянка высказала журналистам «Газеты.ру».

По словам женщины, обычно у ее семьи нет проблем с правоохранителями. Однако в этот раз полицейские якобы ответили, что не занимаются благотворительностью. «Это абсолютно хамское поведение в адрес ребенка», — заявила мать мальчика.

Горожанка напомнила, что семья выходит на пикеты, потому что хочет помочь мальчику. Женщина заявила, что ей самой не нравится проводить время подобным образом. «Нам хотелось бы заниматься в это время сыном, а не стоять на морозе», — добавила она.

Ребенку Бахтиных жизненно необходим дорогостоящий препарат «Рисдиплам», однако его не предоставляют. Два года назад на его лечение собрали 160 миллионов рублей — на укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма».

В декабре 2023 года отец мальчика Дмитрий Бахтин пришел к зданию Минздрава Свердловской области с требованием предоставить его сыну лекарство. Перед этим отец больного СМА ребенка был задержан на Красной площади в Москве, где он стоял с плакатом. Мужчину тогда отпустили без составления протокола.

