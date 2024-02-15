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05:54, 15 февраля 2024Мир

В России заявили об отсутствии на Западе и Украине воли к миру

Замглавы МИД РФ Галузин заявил об отсутствии на Западе и Украине воли к миру
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил об отсутствии на Западе и Украине воли к миру. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, западные страны и Киев не стремятся «к политико-дипломатическому урегулированию имеющихся противоречий». Он отметил, что Россия остается открыта к диалогу.

Галузин отметил, что Киев запретил себе вести переговоры с Москвой. «Кроме того, Запад и Киев продолжают выдвигать абсолютно ультимативные и не подлежащие серьезному рассмотрению инициативы и "формулу" [президента Украины Владимира Зеленского], что также свидетельствует об отсутствии искреннего стремления решать проблемы политико-дипломатическим путем», — сказал он.

Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин сказал, что не знает, зачем бывший премьер Великобритании Борис Джонсон уговаривал Киев отказаться от переговоров с Москвой. Он добавил, что подчиняться требованию британского политика было «нелепо и очень печально».

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      Марина Совина
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