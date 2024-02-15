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11:08, 15 февраля 2024Мир

В США предложили переименовать Техас в Украину

Конгрессмен Рой: чтобы получить помощь, нужно переименовать Техас в Украину

фото: Eric Gay / AP

Конгрессмен-республиканец Чип Рой раскритиковал своих однопартийцев, которые проголосовали за предоставление помощи Украине, в то время как на границе с Мексикой продолжается кризис. В эфире Fox News он заявил, что нужно переименовать Техас в Украину, чтобы наконец получить помощь от властей.

«Думаю, довольно скоро я смогу представить законопроект о переименовании Техаса в Украину. Тогда, возможно, эта администрация и сенаторы будут работать над обеспечением безопасности границ Соединенных Штатов», — отметил Рой в прямом эфире.

Он также осудил сенаторов за финансирование вооруженных действий за пределами США: «Я никогда не видел, чтобы этот дом престарелых, известный как Сенат Соединенных Штатов, работал усерднее, чем когда дело доходит до расходования денег американского народа на зарубежные войны».

Ранее Рой раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за то, что она хочет помогать другим государствам, но не может решить внутренних проблем своей страны.

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      Лина Пивоварова
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