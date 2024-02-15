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10:48, 15 февраля 2024Мир

В США заявили о необходимости успокоить Европу на Мюнхенской конференции

Reuters: Блинкен и Харрис должны успокоить европейцев на фоне заявлений Трампа

Фото: Virginia Mayo / AP

На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис и государственный секретарь Энтони Блинкен столкнутся со сложной задачей успокоить европейских лидеров. Об этом сообщает Reuters.

Американская делегация намеревается показать, что США по-прежнему привержены защите своих европейских партнеров.

Камала Харрис намерена выступить с речью о «важности выполнения США роли глобального лидера», а также провести встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Международная конференция по безопасности откроется в Мюнхене 16 февраля на фоне противоречивых заявлений бывшего президента США Дональда Трампа. Он указал, что Соединенные Штаты не должны защищать союзников по НАТО, если они не увеличат расходы на оборону до 2 процентов от ВВП.

Ранее The Japan Times рассказала, что США и Европейский союз обсудили жесткие санкции в отношении России. Они должны быть приурочены к годовщине начала специальной военной операции.

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      Дмитрий Попов
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