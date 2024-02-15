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04:06, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

В субтитрах к сериалу обнаружили загадочное послание

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

Пользователь Reddit опубликовал фото экрана с сериалом, в субтитрах к которому обнаружил загадочное послание. Пользователи сети назвали увиденное криком о помощи.

Девушка выложила снимок экрана телевизора со стоп-кадром сериала. «Субтитры Netflix глючат. На экране постоянно появляется фраза "нет смысла жить", хотя никто этого не говорит», — написала она.

Пользователям сети это явление показалось необычным. «Нужно проверить, как дела у составителей субтитров Netflix. Возможно, они идут не очень хорошо», «Это крик о помощи», «Тебе пытаются что-то сказать», «Ваш агент ЦРУ пытается связаться с вами», — высказались они.

Другие же комментаторы предположили, что увиденное автором публикации могло быть сбоем или целенаправленным взломом. По словам одного из пользователей, изменить субтитры для стриминговой площадки тем, у кого есть к этому доступ, легко. «Большую часть работы по созданию субтитров отправляют на аутсорсинг, результат контролируется недостаточно тщательно. Это вполне может быть чьим-то сообщением, оповещающем о желании уволиться. Или сделать что-то похуже», — добавил еще один пользователь.

Ранее на Reddit опубликовали газетное объявление о продаже людей. В нем предлагалось приобрести вьетнамскую девушку. Пользователей возмутила подобная реклама. В комментариях они напомнили, что торговля людьми является незаконной.

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