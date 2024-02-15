В центре Москвы вспыхнул крупный пожар. Загорелись три здания на площади 1500 метров, одно из них частично обрушилось

Во дворе «Известия Холл» в Москве загорелись три здания, перекрыт вход в метро

В центре Москвы загорелись три строения внутри двора «Известия холл». По данным МЧС, площадь пожара достигла 1500 метров. Спасателям удалось не допустить распространения огня на здание концертного зала. Из-за возгорания был перекрыт вход на станцию метро «Пушкинская». Столичная прокуратура начала доследственную проверку произошедшего.

В загоревшихся помещениях могли находиться газовые баллоны

По данным Mash, пожар на территории «Известия холл» начался в административном здании, находящемся на реконструкции во дворе. Сообщается, что внутри обрушился металлический купол, там же могут находиться газовые баллоны.

Фото: АГН «Москва»

Издание также сообщало, что загорелись территории бара «Резиденция» и ночного клуба Lookin Rooms. Эвакуированный персонал заведений не мог найти одного сотрудника, однако официальных данных о пропавших в пожаре нет.

Из-за пожара закрыт вход в метро и перекрыто движение

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС, пожарным удалось не допустить переход огня на здание «Известия холл». Изначально площадь возгорание составляла 800 квадратных метров, позже она выросла до 1500 квадратных метров. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Информации о пострадавших нет.

Столичная прокуратура начала доследственную проверку. «Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Дептранс Москвы сообщил, что перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка в районе дома № 2. Кроме того, в связи с возгоранием перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца. Дорожная ситуация не осложнена.

ТАСС со ссылкой на корреспондента также сообщает, что закрыт вход на станцию метро «Пушкинская».