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08:24, 15 февраля 2024Россия

В МЧС раскрыли подробности о пожаре в центре Москвы

МЧС: пожарные не допустили распространения огня на здание «Известия Холл»

Фото: Юлия Шарифулина / ТАСС

Пожарным удалось не допустить распространения огня на здание «Известия Холл» на Пушкинской площади в центре Москвы: огонь охватил лишь три строения во дворе. Такие подробности о пожаре раскрыло МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции.

Пожарные работают в условиях плотного задымления. Строительные конструкции и горючие материалы создают высокую пожарную нагрузку, что осложняет тушение. На месте работают более 120 специалистов и 35 единиц техники.

Пожар на Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. По последним данным, его площадь составляет 1500 квадратных метров. Из-за пожара перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.

Во время пожара сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Предварительно, в горящих помещениях может находиться около 70 газовых баллонов.

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      Марина Совина
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