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20:37, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Известная российская юмористка пожаловалась на мужчин в интернете

Юмористка Веневитина пожаловалась на не умеющих общаться в интернете мужчин

Кадр: Про тебя / YouTube

Известная российская стендап-комикесса, участница юмористического шоу «Женский стендап» на ТНТ Анастасия Веневитина пожаловалась на мужчин в приложениях для знакомств. На эту тему она высказалась в подкасте «Про тебя», видео вышло на YouTube.

Веневитина заявила, что недавно скачала такое приложение и попыталась познакомиться в нем с мужчинами. «Я не могу, у меня опускаются руки, это невозможно, не умеют люди общаться в сети», — посетовала юмористка.

По словам участницы «Женского стендапа», молодые люди зачастую не пишут первыми. Комикессе приходится самой проявлять инициативу и задавать им вопросы. «Надо какой-то кодекс общения в интернете реально уже разработать», — предложила она.

Ранее Веневитина рассказала, что получила угрозу из-за шутки. Один из слушателей возмутился ее словами и пообещал проклясть юмористку с помощью услуг шамана.

Перед этим комикесса заявила о разочаровании в КВН. Она сочла, что участие в телеигре очень обременительно для юмористов.

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      Маргарита Щигарева
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