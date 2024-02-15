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09:02, 15 февраля 2024Наука и техника

ВМС США вернулись к эксплуатации устаревших «Борзых»

ВМС США вернулись к эксплуатации устаревших самолетов C-2 из-за проблем с Osprey

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США вернулись к использованию устаревших палубных транспортных самолетов C-2A Greyhound («Борзая») из-за приостановки эксплуатации конвертопланов V-22 Osprey. Об этом пишет Breaking Defense.

Отмечается, что последнюю эскадрилью C-2A задействовали для поддержки операций авианосцев в пятом и седьмом флотах ВМС США. Представитель ведомства подчеркнул, что этот шаг предприняли из-за проблем с CMV-22B (вариант V-22В для ВМС).

На вооружении 40-й эскадрильи материально-технического обеспечения флота США находится 15 самолетов C-2. Командующий военно-воздушными силами ВМС вице-адмирал Дэниел Чивер сообщил, что «приземление» Osprey привело к «ограниченному оперативному воздействию» на флот, поскольку их задачи выполняли самолеты C-2.

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C-2 Greyhound совершил первый полет в 1964 году. Самолет с двумя турбовинтовыми двигателями может нести 9,3 тонны полезной нагрузки. C-2 планировали полностью заменить конвертопланами к 2028 году.

В декабре издание The National Interest писало, что палубный самолет радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler стал самым важным самолетом ВМС США.

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      Даниил Иринин
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