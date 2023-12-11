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16:32, 11 декабря 2023Наука и техника

В США рассказали о самом важном самолете ВМС

TNI: палубный самолет РЭБ EA-18G Growler стал самым важным самолетом ВМС США

Фото: Giuseppe Distefano / Unsplash

Палубный самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Boeing EA-18G Growler стал самым важным самолетом Военно-морских сил (ВМС) США. О возможностях EA-18G рассказали в публикации The National Interest (TNI).

Отмечается, что построенный на базе палубного истребителя F/A-18F Super Hornet самолет РЭБ сохранил 90 процентов элементов базового самолета. Поэтому Growler может сопровождать истребители на всех этапах выполнения задачи. Внешне EA-18G отличается от F/A-18F иной формой передней кромки крыла и модернизированными шарнирами складывания крыла. Также самолет получил гребни крыла и лишился пушки.

На законцовках крыла и в месте установки пушки появилось радиоэлектронное оборудование. Также Growler может нести системы РЭБ в подвесных контейнерах на девяти точках подвески вооружения. Помимо этого, в арсенал самолета входят противорадиолокационные ракеты и боеприпасы класса «воздух-воздух».

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Самолет оснащен системой РЭБ AN/ALQ-99, которая состоит из приемного оборудования, антенн и передатчиков для постановки помех. Комплекс выдает мощность до 6,8 киловатт. «Система очень умная. Она может перехватывать, обрабатывать и глушить радиосигналы. Затем система может обнаруживать, идентифицировать и определять направление этих радиосигналов», — пишет TNI.

Также самолет несет станцию радиоэлектронной разведки AN/ALQ-218, способную распознавать сигналы и определять местоположение их источников. В публикации подчеркнули, что заказанные недавно EA-18G получат инфракрасные камеры, которые позволят обнаруживать инфракрасное излучение.

В ноябре издание Defense News писало, что компания Boeing планирует передать новый истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II Военно-воздушным силам США почти на год позже первоначально запланированного срока.

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      Даниил Иринин
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