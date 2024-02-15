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20:32, 15 февраля 2024Забота о себе

Врач перечислила губительные для поджелудочной железы пищевые привычки

Гастроэнтеролог Слюняева: для поджелудочной железы вредны алкоголь и трансжиры

Фото: Unsplash

Некоторые ежедневные пищевые привычки губительны для здоровья поджелудочной железы, рассказала врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Слюняева. Такие привычки она перечислила в беседе с aif.ru.

Она напомнила, что сбои в работе поджелудочной железы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем — панкреатиту, диабету, раку и многим другим болезням. Потребление алкоголя, по словам врача, является одним из основных факторов, негативно воздействующих на орган, и крепкие напитки разрушают его сильнее слабоалкогольных. Слюняева указала на то, что в поджелудочной железе нет специальных ферментов, которые бы напрямую влияли на усвоение алкоголя.

Кроме того, продолжила гастроэнтеролог, для органа вредны трансжиры. Таких веществ много в майонезе, маргарине, молочном шоколаде, конфетах и некоторых колбасных изделиях. Углекислый газ и большое количество сахара в сладких газированных напитках, подчеркнула врач, также могут провоцировать воспалительные процессы в органах ЖКТ.

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Для здоровья поджелудочной железы, добавила Слюняева, следует отказаться от частого потребления жареных, копченых, очень жирных продуктов и маринадов и отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на пару, отварным или запеченным.

Ранее врач-фармацевт Аббас Канани назвал самые распространенные причины появления болей в спине в зависимости от их локализации. Он подчеркнул, что боль в спине требует срочного обращения к врачу, если она сопровождается повышением температуры тела, потерей веса, усиливается по ночам, при движении или кашле.

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      Александра Лисица
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