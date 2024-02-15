В России высказались о приоритетах Москвы в работе с властями США

Сенатор Карасин: Россия готова работать с любым президентом США

Россия готова работать с любым президентом Соединенных Штатов Америки, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о приоритетах Москвы в работе с теми или иными американскими администрациями.

По мнению сенатора, слова президента России Владимира Путина о том, что для Кремля предпочтительнее работать с действующим американским лидером Джо Байденом, касаются политики Вашингтона.

«То, что сказал Владимир Владимирович Путин, означает, что нынешняя администрация вполне в состоянии, если она найдет в себе силы, разум и умение мыслить перспективно, выйти на какие-то позитивные решения в плане того, чтобы деблокировать ситуацию, связанную с украинской темой. Я считаю, что наш президент вполне аргументированно изложил свое концептуальное видение в интервью американскому журналисту», — сказал политик.

То, что он сказал насчет президента Байдена, просто свидетельствует о том, что наш президент готов работать с любым главой администрации США и никаких коренных противопоказаний от взаимодействия с нынешним президентом он не видит Григорий Карасин российский сенатор

14 февраля российский президент в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, с кем из американских президентов ему проще работать. В ответ вопрос о том, кто лучше для России — действующий глава США Джо Байден или экс-лидер Дональд Трамп, Путин выбрал нынешнего президента. По словам главы государства, Байден более опытный и прогнозируемый. Он также добавил, что Россия будет взаимодействовать с любым лидером США.

