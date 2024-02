54-летняя Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма в прозрачном платье

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

54-летняя исполнительница пришла на премьеру фильма This Is Me Now: A Love Story в наряде люксового бренда Zuhair Murad. Знаменитость запечатлели на ковровой дорожке в бархатном платье с глубоким декольте, прозрачная юбка которого демонстрировала ее ноги. Свой образ она дополнила украшениями марки Van Cleef & Arpels.

В качестве обуви телезвезда предпочла туфли на каблуках Jimmy Choo, а в руках Лопес держала клатч Tyler Ellis Clutch. Стилисты уложили ее волосы волнами, при этом на лице певицы был макияж в стиле smoky eyes.

Ранее в феврале Дженнифер Лопес снялась голой. Знаменитость предстала перед фотографами без одежды, прикрыв живот и грудь массивным цветком.