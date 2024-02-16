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22:39, 16 февраля 2024Россия

Для белгородских школ закупили дивизионные аптечки

Мэр Демидов заявил, что в Белгороде директорам школ выдадут дивизионные аптечки

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода

Директорам всех школ в Белгороде выдадут дивизионные аптечки. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что администрация области закупила аптечки в максимальной комплектации. Их содержимое позволит оказать помощь десяткам людей в самых разных ситуациях, уточнил градоначальник.

Также, добавил Демидов, в школах и детсадах области отработали алгоритмы действий на случай ЧП. Были оборудованы укрытия, окна в учреждениях оклеили бронепленкой, также власти проработали безопасные маршруты школа-дом, учитывая опыт коллег из Донецка.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли гражданские объекты в Белгороде. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки пострадали как минимум 23 человека.

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      Марина Совина
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