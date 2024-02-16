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11:21, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Дома-2» впал в кому из-за передозировки наркотиков

Экс-участник шоу «Дом-2» Фаломин впал в кому из-за передозировки наркотиков

Кадр: Alex Fal / YouTube

Бывший участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Александр Фаломин впал в кому из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Фаломину стало плохо днем 14 февраля. Через некоторое время его состояние ухудшилось: он впал в кому. Врачи доставили звезду «Дома-2» в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Результаты анализов показали наличие в его организме запрещенных веществ.

Отмечается, что на фоне терапии состояние Фаломина улучшилось. Сейчас жизни звезды телешоу ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что бывшую участницу «Дома-2» Алиану Устиненко обокрали в Москве. По словам звезды проекта, из ее дома пропала крупная сумма денег.

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      Олег Давыдов
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