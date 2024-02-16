Двое ранее судимых россиян изнасиловали знакомую и угрожали ей расправой

В Республике Алтай осудят двоих мужчин за изнасилование знакомой

В Республике Алтай следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, которые в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины проходят обвиняемыми по статье 131 («Изнасилование») УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 27 ноября 2023 года в помещении одного из жилых домов села Чоя двое ранее судимых мужчин после распития алкоголя приставили нож к шее молодой женщины и изнасиловали ее. Они также угрожали ей расправой. Пострадавшая обратилась в полицию, и насильников быстро задержали. Сейчас они находятся под стражей.

Ранее в Москве два гражданина Киргизии изнасиловали знакомую женщину в квартире дома на Союзном проспекте.