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12:15, 16 февраля 2024Экономика

Экспортеры топлива в России захотели новых льгот

«Ъ»: производители топливных гранул в России захотели транспортных субсидий

Фото: tristan tan / Shutterstock / Fotodom

Российские производители топливных гранул захотели новых льгот от правительства. Об этом со ссылкой на лесопромышленников Северо-Запада сообщает «Коммерсантъ».

Экспортеры пеллет сильно пострадали от санкций, так как поставляли свою продукцию преимущественно в Европу. В 2023 году объем выпуска топливных гранул сократился на треть (минус 31,4 процента), до 1,46 миллиона тонн. Каждое пятое предприятие полностью остановилось или переориентировалось на топливные брикеты, отметили представители отрасли. По словам представителя «Рослесинфорга», раньше российские производители в основном поставляли топливо в Европу, занимая там около десяти процентов импорта. Сейчас же растут продажи в Южную Корею (555 тысяч тонн, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году). Фактически, азиатская страна осталась единственным рынком сбыта.

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Экспортеры хотят попросить транспортных субсидий, чтобы выгоднее поставлять свою продукцию за рубеж, добиться от Минобороны перевода котельных с угля и мазута на пеллеты или разрешения на продажи Китаю. По мнению экспертов, эти меры могут оказаться эффективными только в комплексе.

На фоне профицита на рынке цена тонны пеллет упала на 20 процентов, до 99 долларов, при этом из-за конфликта в Красном море транспортировка подорожала на 10-15 долларов за тонну. Транспортные затраты компании оценивают в 3,5 миллиарда рублей — и производители просят компенсировать порядка двух миллиардов, по 500 миллионов на компанию. Также строительство 20 новых котельных на пеллетах в Архангельской области обеспечит потребление пяти процентов произведенного топлива.

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      Вячеслав Агапов
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